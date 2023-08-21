Олександр Кучер може повернутися на посаду головного тренера Металіста, повідомляє Sport.ua.

Кучер офіційно подав у відставку з посади тренера СК Дніпро-1 – після поразки від Оболоні минули лічені хвилини

За інформацією джерела, це станеться у випадку, якщо харківська команда, яку нині очолює Андрій Аніщенко, не демонструватиме хороших результатів у Першій лізі.

Зазначається, що камбек 40-річного фахівця у Металіст – ініціатива Євгена Краснікова, який нещодавно також покинув дніпрян і повернувся до роботи у харківському клубі.

Нагадаємо, Кучер залишив Металіст у липні 2022 року, очоливши СК Дніпро-1. Напередодні його команда у матчі 4-го туру УПЛ поступилась Оболоні (1:2) – Олександр вирішив, що з нього досить і подав у відставку (раніше "спортклубівці" вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів і Ліги Європи).

До слова, нині Металіст виступає у Першій лізі – після 4-х турів харків'яни з чотирма очками йдуть у турнірній таблиці групи А на сьомій сходинці.

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