"Конечно, мы хотели сегодня победить, но это футбол. Для нас такой счет не удовлетворительный, но считаю, что игра была неплохая, мы действовали хорошо, у нас были моменты, чтобы забить. Пропустили гол со стандарта, и это тот момент, на котором мы делали акцент, что соперник будет быстро контратаковать, как он и умеет играть, плюс использовать стандарты, поэтому мы и получили гол.

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Когда назначили пенальти, тренер соперников начал что-то выкрикивать, кричать… В общем, я не буду это особо комментировать, ведь так не должно быть. Это арбитр решает, что там происходит на поле, а при чем здесь наша тренерская лава? Я не понимаю этого.

Конечно, после матча ребята немного разочарованы, потому что они стремились к победе, но думаю, что все будет хорошо. Завтра встретимся, поговорим, ребята восстановятся и готовимся к следующему матчу. До завершения чемпионата еще пять матчей – будем выходить и играть", – цитирует Кучера пресс-служба СК Днепр-1.

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