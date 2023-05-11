"Звичайно, ми хотіли сьогодні перемогти, але це футбол. Для нас такий рахунок не задовільний, але вважаю, що гра була непогана, ми діяли добре, у нас були моменти, щоб забити. Пропустили гол зі стандарту, і це той момент, на якому ми робили акцент, що суперник буде швидко контратакувати, як він і вміє грати, плюс використовувати стандарти. З цього ми і отримали гол.

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Коли призначили пенальті, тренер суперників почав щось викрикувати, кричати… Загалом я не буду це особливо коментувати, адже так не повинно бути. Це арбітр вирішує, що там відбувається на полі, а до чого тут наша тренерська лава? Я не розумію цього.

Звісно, що після матчу хлопці трохи розчаровані, тому що вони прагнули перемоги, але думаю, що все буде добре. Завтра зустрінемося, поговоримо, хлопці відновляться і будемо готуватися до наступного матчу. До завершення чемпіонату ще п’ять матчів – будемо виходити і грати", – цитує Кучера прес-служба СК Дніпро-1.

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