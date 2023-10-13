В Праге 13 октября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2023/24. Ее провели Руслан Малиновский и Александр Зичненко. Результаты жеребьевки читайте на "Футбол 24".

Жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины 2023/24 состоялась в Праге сразу же после тренировки сборной Украины, которая готовится к матчу отбора Евро-2024 против Северной Македонии. Кто с кем сыграет, определили Александр Зинченко и Руслан Малиновский.

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В четвертьфинале Кубка Украины сыграют 8 команд – 7 представителей УПЛ и клуб Первой лиги Виктория. Главной сенсацией предыдущей стадии стал вылет Динамо от Оболони. Соответственно, Кубок Украины получит нового обладателя, ведь именно команда Мирчи Луческу выиграла последний розыгрыш.

При жеребьевке команды были поделены на две корзины – сеяные и несеяные. Клубы из одной корзины не могли сыграть между собой. Несеянные команды получили привилегию в виде игры дома.

Сеянные: Шахтер, Заря, Александрия, Ворскла.

Несеянные: Черноморец, Оболонь, Полесье, Виктория.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины 2023/24

Черноморец – Заря

Виктория – Шахтер

Полесье – Александрия

Оболонь – Ворскла.

Базовая дата матчей 1/4 финала – 1 ноября. Эта стадия Кубка Украины состоит из одного матча. Финал Кубка Украины 2023/24 намечен на 15 мая 2024 года.