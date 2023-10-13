У Празі 13 жовтня відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України 2023/24. Його провели Руслан Маліновський та Олександр Зічненко. Результати жеребкування читайте на "Футбол 24".

Жеребкування чвертьфіналів Кубка України 2023/24 відбулося у Празі одразу після тренування збірної України, яка готується до матчу відбору Євро-2024 проти Північної Македонії. Хто з ким зіграє, визначили Олександр Зінченко і Руслан Маліновський.

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У чвертьфіналі Кубка України зіграють 8 команд – 7 представників УПЛ та клуб Першої ліги Вікторія. Головною сенсацією попередньої стадії став виліт Динамо від Оболоні. Відповідно, Кубок України отримає нового володаря, адже саме команда Мірчі Луческу виграла останній розіграш.

При жеребкуванні команди були поділені на два кошики – сіяні та несіяні. Клуби з одного кошика не могли зіграти між собою. Несіяні команди отримали привілей у вигляді гри вдома.

Сіяні: Шахтар, Зоря, Олександрія, Ворскла.

Несіяні: Чорноморець, Оболонь, Полісся, Вікторія.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України 2023/24

Чорноморець – Зоря

Вікторія – Шахтар

Полісся – Олександрія

Оболонь – Ворскла.

Базова дата матчів 1/4 фіналу – 1 листопада. Ця стадія Кубка України складається з одного матчу. Фінал Кубка України 2023/24 запланований на 15 травня 2024 року.