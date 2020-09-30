Англия, Кубок английской лиги, 4-й раунд

Ньюпорт – Ньюкасл – 1:1 (пенальти – 4:5)

Голы: Абрахамс, 5 – Шелви, 87

Бернли – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Стерлинг, 35, 49, Торрес, 65

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голы: Мактоминай, 44, Мата, 73, Погба, 80

Эвертон – Вест Хэм – 4:1

Голы: Калвер-Льюин, 11, 78, 83, Ришарлисон, 56 – Снодграсс, 46

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Представитель Лиги 2 забил быстрый мяч Ньюкаслу и сел в глубокую оборону. "Сороки" были близки к позорному вылету из турнира, но спасли ничью под занавес матча. Это Джонджо Шелви роскошно разобрался с обороной Ньюпорта и элегантно положил мяч в дальний угол. А в послематчевой серии пенальти нервы команды Стива Брюса оказались крепче – Ньюкасл прошел в четвертьфинал.

Манчестер Сити почти основным составом разгромил резерв Бернли на выезде. Дубль оформил Рахим Стерлинг – англичанин сначала мощным ударом замкнул прострел Менди, а затем с нескольких метров поразил ворота "кларетовых" после паса ФерранаТорреса. Последний оформил премьерный гол, забив премьерный мяч после переезда на Альбион: Стерлинг вывел испанца на дуэль с кипером, а тот уверенно переиграл оппонента.

Соседи "горожан" из Юнайтед с тем же счетом разобрались с Брайтоном. Первый гол "красные дьяволы" забили перед перерывом, когда Скотт Мактоминай головой замкнул навес Маты со штрафного. Испанский ветеран удвоил преимущество МЮ во втором тайме – хавбек получил пас от ван де Беека и технически разобрался с обороной и вратарем "чаек". А на 80-й минуте мастер-класс по исполнению штрафных показал Поль Погба. Француз уверенным выстрелом прошил стенку Брайтона, мяч облизал стойку и влетел в верхний угол ворот – 0:3!

Наконец Эвертон разобрал на запчасти Вест Хэм Андрея Ярмоленко. Украинец вышел в старте, но пребывал в тени, как и почти все "молотки". Героем вечера на Гудисон Парк стал Доминик Калвер-Льюин, оформивший хет-трик. Форвард реализовал два выхода один на один с Рэндольфом, а также вовремя оказался на добивании после выстрела Ивоби. Голы Роберта Снодграсса после скидки Андерсона и Ришарлисона после рикошета от Райса претендуют разве что на роль статистов.

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