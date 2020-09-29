Кубок английской лиги, 1/8 финала

Тоттенхэм – Челси – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Ламела, 83 – Вернер, 19

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Моуринью намекал перед поединком, что будет играть резервным составом из-за плотного графика, несмотря на это, стартовые 11 игроков "шпор" выглядели достаточно убедительно.

Гости открыли счет уже на 19-й минуте. Форвард Челси Тимо Вернер получил мяч с правого фланга и мощным ударом издалека забил свой дебютный гол. Подопечные Лемпарда удерживали минимальное преимущество почти до финального свистка, но у Эрика Ламелы были другие планы. Полузащитник Тоттенхэма воспользовался ошибкой защиты гостей и перевел игру в серию послематчевых пенальти.

Новоиспеченный вратарь Челси Эдуард Мэнди не переиграл опытного Льориса в футбольной лотерее, решающий пенальти не смог реализовать Мейсон Маунт. Тоттенхэм завоевал путевку в четвертьфинал турнира.

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