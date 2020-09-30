Англія, Кубок англійської ліги, 4-й раунд

Ньюпорт – Ньюкасл – 1:1 (пенальті – 4:5)

Голи: Абрахамс, 5 – Шелві, 87

Бернлі – Манчестер Сіті – 0:3

Голи: Стерлінг, 35, 49, Торрес, 65

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голи: Мактомінай, 44, Мата, 73, Погба, 80

Евертон – Вест Хем – 4:1

Голи: Калвер-Льюїн, 11, 78, 83, Рішарлісон, 56 – Снодграс, 46

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Представник Ліги 2 забив швидкий м'яч Ньюкаслу й сів у глибоку оборону. "Сороки" були близькі до ганебного вильоту з турніру, але врятували нічию під завісу матчу. Це Джонджо Шелві розкішно розібрався із обороною Ньюпорта і елегантно поклав м'яч у дальній кут. А в післяматчевій серії пенальті нерви команди Стіва Брюса виявилися міцнішими – Ньюкасл пройшов у чвертьфінал.

Манчестер Сіті майже основним складом розгромив резерв Бернлі на виїзді. Дубль оформив Рахім Стерлінг – англієць спочатку потужним ударом замкнув простріл Менді, а потім із кількох метрів забив у ворота "кларетових" після пасу Ферран Торреса. Останній оформив останній гол, забивши прем'єрний м'яч після переїзду на Альбіон: Стерлінг вивів іспанця на дуель із кіпером, а той впевнено переграв опонента.

Сусіди "містян" із Юнайтед із тим же рахунком розібралися із Брайтоном. Перший гол "червоні дияволи" забили перед перервою, коли Скотт Мактомінай головою замкнув навіс Мати зі штрафного. Іспанський ветеран подвоїв перевагу МЮ у другому таймі – хавбек отримав пас від ван де Беека й технічно розібрався із обороною і воротарем "чайок". А на 80-й хвилині майстер-клас із виконання штрафних показав Поль Погба. Француз упевненим пострілом прошив стінку Брайтона, м'яч облизав стійку й влетів у верхній кут воріт – 0:3!

Нарешті Евертон розібрав на запчастини Вест Хем Андрія Ярмоленка. Українець вийшов у старті, але перебував у тіні, як і майже всі "молотки". Героєм вечора на Гудісон Парк став Домінік Калвер-Льюїн, який оформив хет-трик. Форвард реалізував два виходи віч-на-віч із Рендольфом, а також вчасно опинився на добиванні після пострілу Івобі. Голи Роберта Снодграса після скидки Андерсона та Рішарлісона після рикошету від Райса претендують хіба на роль статистів.

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