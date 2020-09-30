Украинец Андрей Ярмоленко удивил футбольную среду своими действиями в кубковом матче и получил за это заслуженную награду.

Ярмоленко был признан лучшим игроком 1/16 финала Кубка английской лиги. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в своем Твиттере.

Ярмоленко с наивысшим баллом в символической сборной тура Кубка английской лиги

В матче против Халл Сити, в котором Вест Хэм победил со счетом 5:1, украинец по-настоящему феерил – в его активе было два гола и столько же ассистов. После поединка Андрей получил высокие оценки за игру от авторитетных ресурсов, был признан игроком матча и попал в символическую сборную тура.

К слову, в следующем раунде "молоты" встретятся с Эвертоном. Поединок состоится сегодня, 30 сентября, начало в 21:45.

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