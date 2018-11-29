Кубок Либертадорес: скандальный финал может пройти в Катаре

Многострадальный ответный матч финала Копа Либертадорес между аргентинскими Ривер Плейт и Бока Хуниорс может принять катарская столица Доха.

Столица ближневосточного эмирата стала фаворитом на проведение финала. Об этом сообщает Globo Esporte.

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В данный момент руководство КОНМЕБОЛ рассматривает заявки на проведение решающего матча, поступивших в организацию. Поединок Ривер Плейт и Бока Хуниорс также не прочь принять колумбийский Медельин, перегвайський Асунсьон, американские Майами и Новый Орлеан.

Но фаворитом является именно Доха. Кроме того, Конфедерация южноамериканского футбола отвергла вариант с проведением финальной встречи Кубка Либертадорес в Бразилии и Аргентине, которая провалилась с точки зрения безопасности.

Напомним, что в субботу фанаты Ривер Плейт напали на автобус Бока Хуниорс и травмировали нескольких игроков "генуэзцев". Представители Конфедерации южноамериканского футбола несколько раз откладывали начало матча, а затем перенесли его на вечер воскресенья. Предварительно поединок должен был состояться в воскресенье в 22:00 по Киеву, но его снова перенесли.