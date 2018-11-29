Кубок Лібертадорес: скандальний фінал може відбутися у Катарі

Багатостраждальний матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес між аргентинськими Рівер Плейт і Бока Хуніорс може прийняти катарська столиця Доха.

Столиця близькосхідного емірату стала фаворитом на проведення фіналу. Про це повідомляє Globo Esporte.

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Наразі керівництво КОНМЕБОЛ розглядає заявки на проведення вирішального матчу, що надійшли до організації. Поєдинок Рівер Плейт і Бока Хуніорс також не проти прийняти колумбійський Медельїн, перегвайський Асунсьйон, американські Маямі та Новий Орлеан.

Але фаворитом є саме Доха. Крім того, Конфедерація південноамериканського футболу відкинула варіант із проведенням фінальної зустрічі Кубка Лібертадорес у Бразилії та Аргентині, яка провалилася з точки зору безпеки.

Нагадаємо, що в суботу фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс і травмували кількох гравців "генуезців". Представники Конфедерації південноамериканського футболу кілька разів відкладали початок матчу, а потім перенесли його на вечір неділі. Попередньо поєдинок мав відбутися в неділю о 22:00 за Києвом, але його знову перенесли.