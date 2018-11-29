toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛІВЕРПУЛЬ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Кубок Лібертадорес: скандальний фінал може відбутися у Катарі

12:28 179 Читать на русском
Кубок Лібертадорес: скандальний фінал може відбутися у Катарі
Рівер Плейт – Бока Хуніорс / фото із соцмереж

Багатостраждальний матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес між аргентинськими Рівер Плейт і Бока Хуніорс може прийняти катарська столиця Доха.

Столиця близькосхідного емірату стала фаворитом на проведення фіналу. Про це повідомляє Globo Esporte.

"Футбол – це свято, а не війна": Пуйоль, Батістута та інші зірки реагують на жахіття перед фіналом Кубка Лібертадорес

Наразі керівництво КОНМЕБОЛ розглядає заявки на проведення вирішального матчу, що надійшли до організації. Поєдинок Рівер Плейт і Бока Хуніорс також не проти прийняти колумбійський Медельїн, перегвайський Асунсьйон, американські Маямі та Новий Орлеан.

Але фаворитом є саме Доха. Крім того, Конфедерація південноамериканського футболу відкинула варіант із проведенням фінальної зустрічі Кубка Лібертадорес у Бразилії та Аргентині, яка провалилася з точки зору безпеки.

Нагадаємо, що в суботу фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс і травмували кількох гравців "генуезців". Представники Конфедерації південноамериканського футболу кілька разів відкладали початок матчу, а потім перенесли його на вечір неділі. Попередньо поєдинок мав відбутися в неділю о 22:00 за Києвом, але його знову перенесли.

Теги
Світ Кубок Лібертадорес Рівер Плейт Рівер Плейт Бока Хуніорс Бока Хуніорс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Астана – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
    Ліга Європи — 08:009854 Астана – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
4
год
:
42
хв
Астана
17:50
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук