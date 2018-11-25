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Фанаты Ривер Плейт напали на автобус Бока Хуниорс – есть пострадавшие: финал Кубка Либертадорес может не состояться

24 ноября 22:08 186 Читати українською
Фанаты Ривер Плейт напали на автобус Бока Хуниорс – есть пострадавшие: финал Кубка Либертадорес может не состояться

Футболисты Бока Хуниорс получили повреждения после нападения болельщиков Ривер Плейта перед финалом Кубка Либертадорес.

Перед ответным матчем Кубка Либертадорес автобус с игроками Бока Хуниорс атаковали фанаты соперника. Хулиганы разбили окна и забросили баллончики с перечным газом в автобус, когда тот вез команду на стадион Монументаль.

Нескольким футболистам Бока Хуниорс стало плохо, среди пострадавших и экс-нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес.

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Автомобили скорой помощи, которые направлялись на стадион, чтобы оказать помощь пострадавшим, также были забросаны камнями.

Президент Бока Хуниорс Даниэль Ангеличи уже сообщил главе КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесу, что его команда не хочет играть матч на Монументале. Однако, организация не планирует переносить встречу.

Так выглядят последствия нападения внутри автобуса.

Болельщики Ривер Плейт также устроили стычку с полицией.

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Видеоновости Главное Мир Кубок Либертадорес Бока Хуниорс Бока Хуниорс футбольные фанаты Ривер Плейт Ривер Плейт
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