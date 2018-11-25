Фанаты Ривер Плейт напали на автобус Бока Хуниорс – есть пострадавшие: финал Кубка Либертадорес может не состояться

Футболисты Бока Хуниорс получили повреждения после нападения болельщиков Ривер Плейта перед финалом Кубка Либертадорес.

Перед ответным матчем Кубка Либертадорес автобус с игроками Бока Хуниорс атаковали фанаты соперника. Хулиганы разбили окна и забросили баллончики с перечным газом в автобус, когда тот вез команду на стадион Монументаль.

This was the state of Boca Juniors players in the locker room. pic.twitter.com/Xvd23a2P67 — Mootaz Chehade (@MHChehade) 24 листопада 2018 р.

Нескольким футболистам Бока Хуниорс стало плохо, среди пострадавших и экс-нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес.

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Автомобили скорой помощи, которые направлялись на стадион, чтобы оказать помощь пострадавшим, также были забросаны камнями.

Current scenes in the Boca dressing room. pic.twitter.com/3uGNyW6Xuo — Mootaz Chehade (@MHChehade) 24 листопада 2018 р.

Президент Бока Хуниорс Даниэль Ангеличи уже сообщил главе КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесу, что его команда не хочет играть матч на Монументале. Однако, организация не планирует переносить встречу.

Scenes as the Boca Juniors team bus arrives into the El Monumental stadium. River Plate fans threw tear gas, pepper spray and other items which shattered the bus windows. Boca have reportedly asked for a postponement. #CopaLibertadores pic.twitter.com/APMo4YjdiF — R1Finesse (@R1Finesse) 24 листопада 2018 р.

Так выглядят последствия нападения внутри автобуса.

This is the video from inside the Boca bus, which was attacked by River Plate fans as it entered El Monumental #Superfinal #CopaLibertadores pic.twitter.com/XmaigfAhew — World Football Index (@WorldFootballi) 24 листопада 2018 р.

Болельщики Ривер Плейт также устроили стычку с полицией.