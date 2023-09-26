Саудівська Аравія, Кубок Короля, 1/16 фіналу

Аль-Жабален – Аль-Хіляль – 0:1

Гол: Невеш, 64

Аль-Наджма – Аль-Раед – 2:1

Голи: Баррі, 11, Каріус, 13 – Ель-Беркауї, 60

Оход – Аль-Наср – 1:5

Голи: Міхалак, 45+4 – Мане, 16 (пен), Фофана, 62, Таліска, 73, Яхья, 81, Аль-Наджеї, 86

На стадії 1/16 фіналу Кубка Короля в змагання вступають клуби з першого дивізіону саудівської Про-Ліги. Зіркові гравці топ-клубів зіграли проти команд з нижчих ліг.

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Аль-Хіляль помучився з Аль-Жабаленом, який майже всю зустріч просидів в обороні. Неймар в заявку не потрапив, а ось його партнери Малком, Мітровіч та Невеш зіграли. Останній і приніс перемогу своїй команді.

Ігор Йовічевіч міг перервати чорну смугу, в яку потрапила команда, але цього не сталося. Аль-Раед дуже швидко пропустив два м'ячі, а відігратися не зумів до кінця зустрічі. Таким чином, команда Йовічевіча не виграє вже чотири зустрічі.

Аль-Наср легко розправився з Оходом. Навіть без Кріштіану Роналду "лицарів надії" розгромили суперника. Щоправда, зробити це змогли тільки наприкінці матчу. Мане, Фофана і Таліска записали у свій актив по голу.

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