Чемпионат Саудовской Аравии, 7 тур

Аль-Иттифак – Аль-Таи – 4:3

Голы: Вейналдум, 2, 71, М. Дембеле, 41, 90+3 – Менса, 10, 36, 54

Аль-Таавон – Аль-Раэд – 2:1

Голы: Педро, 9, Аль-Ахмад, 16 – Гонсалес, 39

Дамак – Аль-Хиляль – 1:1

Голы: Станчу, 68 – Малком, 9

Аль-Иттифак под руководством Стивена Джеррарда сыграл очень драматичный матч против Аль-Таи – середняка турнирной таблицы. В составе гостей хет-трик оформил Менса, а за Аль-Иттифак по дублю оформили Вейналдум и Мусса Дембеле. Гол француза в добавленное время принес команде Джеррарда тяжелую победу и третье место турнирной таблицы.

Роналду и Ко деклассировали Йовичевича – экс-тренер Шахтера получил красную, Джеррард подобрался к лидерам

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GOALLLLLL MOUSSA DEMBÉLÉ DONNE LA VICTOIRE !!!!



Un match de fouuuu



Al Ettifaq 4 - 3 Al Taï



90+2e



?@MDembele_10

pic.twitter.com/z0hBVN5FYL — SPL (@ActuSPL) September 21, 2023

Игор Йовичевич снова потерпел неудачу – уже пятое поражение Аль-Раэда в семи турах. Тренер отбывал дисквалификацию за удаление в предыдущем туре и активно раздавал подсказки по телефону, однако бесполезно. Аль-Таавон ошеломил команду экс-тренера Шахтера двумя голами в дебюте матча. Гости ответили только одним голом и остались в зоне вылета. Аль-Раэд с четырьмя очками находится на 16-й позиции. Аль-Таавон вырвался на второе место.

من المدرجات وعبر الهاتف.. مدرب الرائد يتواصل مع مساعده#التعاون_الرائد | #SSC pic.twitter.com/yC6e9HeL6p — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023

Аль-Хиляль потерял очки с Дамаком. Малком быстро вывел лидера чемпионата вперед, но после перерыва Станчу забил ответный гол. Вырвать победу Неймар, Митрович, Кулибали и Ко так и не смогли – сенсационная осечка с командой, которая набрала всего 4 очка и не одержала ни одной победы.