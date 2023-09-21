Йовичевичу не помог телефон, Джеррард драматично выскочил на третье место, Неймар и Ко сенсационно споткнулись
В четверг, 21 сентября, прошли несколько матчей 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Счет и обзор поединков читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Саудовской Аравии, 7 тур
Аль-Иттифак – Аль-Таи – 4:3
Голы: Вейналдум, 2, 71, М. Дембеле, 41, 90+3 – Менса, 10, 36, 54
Аль-Таавон – Аль-Раэд – 2:1
Голы: Педро, 9, Аль-Ахмад, 16 – Гонсалес, 39
Дамак – Аль-Хиляль – 1:1
Голы: Станчу, 68 – Малком, 9
Аль-Иттифак под руководством Стивена Джеррарда сыграл очень драматичный матч против Аль-Таи – середняка турнирной таблицы. В составе гостей хет-трик оформил Менса, а за Аль-Иттифак по дублю оформили Вейналдум и Мусса Дембеле. Гол француза в добавленное время принес команде Джеррарда тяжелую победу и третье место турнирной таблицы.
Роналду и Ко деклассировали Йовичевича – экс-тренер Шахтера получил красную, Джеррард подобрался к лидерам
Игор Йовичевич снова потерпел неудачу – уже пятое поражение Аль-Раэда в семи турах. Тренер отбывал дисквалификацию за удаление в предыдущем туре и активно раздавал подсказки по телефону, однако бесполезно. Аль-Таавон ошеломил команду экс-тренера Шахтера двумя голами в дебюте матча. Гости ответили только одним голом и остались в зоне вылета. Аль-Раэд с четырьмя очками находится на 16-й позиции. Аль-Таавон вырвался на второе место.
Аль-Хиляль потерял очки с Дамаком. Малком быстро вывел лидера чемпионата вперед, но после перерыва Станчу забил ответный гол. Вырвать победу Неймар, Митрович, Кулибали и Ко так и не смогли – сенсационная осечка с командой, которая набрала всего 4 очка и не одержала ни одной победы.