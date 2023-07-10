США и Ямайка стали последними полуфиналистами Золотого кубка КОНКАКАФ. Читайте отчеты об играх и обзоры матчей на "Футбол 24".

Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала

США – Канада – 2:2 (серия пенальти – 3:2)

Голы: Васкес, 88, Кеннеди, 114, (аг.) – Витория, 90+3, (пен.), Шаффелберг, 109

Гватемала – Ямайка – 0:1

Гол: Белл, 51

США в сумасшедшем матче одолели Канаду. Почти вся игра прошла без голов, а вот концовка получилась нервной: Васкес на 88 минуте вывел вперед "орлов", но Витория на 3 компенсированной минуте реализовал пенальти. В дополнительное время команды также обменялись голами.

Теперь Канада вышла вперед благодаря голу Шаффелберга, но Кеннеди срезал мяч в собственные ворота, поэтому игра перешла в серию пенальти. Сильнее оказались США, а главным героем стал Мэтт Тернер, который отразил два удара с отметки.

Ямайка минимально одолела Гватемалу. Судьбу поединка решил Амарии Белл, который после классной передачи Демарая Грея (одноклубника Миколенко) точно пробил в ближний угол. Таким образом, в полуфиналах США встретится с Панамой, а Ямайка с Мексикой. Полуфинальные встречи запланированы на 13 июля, а финал состоится 17 июля.