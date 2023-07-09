На Золотом Кубке Конкакаф-2023 состоялись четвертьфинальные матчи. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

1/4 финала КОНКАКАФ

Панама – Катар – 4:0

Голы: Барсенас, 19, Диас, 56, 63, 65

Мексика – Коста-Рика – 2:0

Голы: Пиньеда, 52 (пен), Санчес, 87

В первом четвертьфинальном матче встречались сборные Панамы и Катара. Подопечные Кристенсена не оставили сопернику ни единого шанса. Уже на 19-й минуте Панама отличилась в матче. После перерыва Диас довел счет до разгромного, оформив хет-трик. В другом матче Мексика оказалась сильнее Коста-Рики.

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Панама сыграет с победителем пары США – Канада, а вот Мексика попадает на более сильную команду дуэта Гватемала – Ямайка. Отметим, что в составе Ямайки играет полузащитник киевского Динамо Кахим Перрис. Полуфинальные встречи намечены на 13 июля, а финал состоится 17 июля.