На Золотому Кубку КОНКАКАФ-2023 відбулися чвертьфінальні матчі. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

1/4 фіналу КОНКАКАФ

Панама – Катар – 4:0

Голи: Барсенас, 19, Діас, 56, 63, 65

Мексика – Коста-Рика – 2:0

Голи: Піньєда, 52 (пен), Санчес, 87

В першому чвертьфінальному матчі зустрічались збірні Панами та Катару. Підопічні Крістенсена не залишили супернику жодного шансу. Вже на 19 хвилині Панама відзначилась у матчі. Після перерви Діас довів рахунок до розгромного, оформивши хет-трик. В іншому матчі Мексика виявилася сильнішою за Коста-Рику.

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Панама зіграє з переможцем пари США – Канада, а ось Мексика потрапляє на сильнішу команду дуету Гватемала – Ямайка. Зазначимо, що у складі Ямайки грає півзахисник київського Динамо Кахім Перріс. Півфінальні зустрічі заплановані на 13 липня, а фінал відбудеться 17 липня.