Кубок КОНКАКАФ: визначилися перші півфіналісти – динамівець дізнався ім'я ймовірного суперника
На Золотому Кубку КОНКАКАФ-2023 відбулися чвертьфінальні матчі. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".
1/4 фіналу КОНКАКАФ
Панама – Катар – 4:0
Голи: Барсенас, 19, Діас, 56, 63, 65
Мексика – Коста-Рика – 2:0
Голи: Піньєда, 52 (пен), Санчес, 87
В першому чвертьфінальному матчі зустрічались збірні Панами та Катару. Підопічні Крістенсена не залишили супернику жодного шансу. Вже на 19 хвилині Панама відзначилась у матчі. Після перерви Діас довів рахунок до розгромного, оформивши хет-трик. В іншому матчі Мексика виявилася сильнішою за Коста-Рику.
США і Канада зустрінуться вже у чвертьфіналі, божевільні 6:4 у битві за плей-офф: Кубок КОНКАКАФ
Панама зіграє з переможцем пари США – Канада, а ось Мексика потрапляє на сильнішу команду дуету Гватемала – Ямайка. Зазначимо, що у складі Ямайки грає півзахисник київського Динамо Кахім Перріс. Півфінальні зустрічі заплановані на 13 липня, а фінал відбудеться 17 липня.