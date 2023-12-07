В среду, 6 декабря, во Флоренции состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между Фиорентиной и Пармой.

Кубок Италии, 1/8 финала

Фиорентина – Парма – 2:2 (по пенальти – 4:1)

Голы: Нзола, 83, Соттиль, 89 (с пенальти) – Бернабе, 21, Бонни, 23

Главный тренер Пармы Фабио Пеккья предупреждал свою команду о недопущении повторения ошибок. В прошлогоднем розыгрыше Кубка Италии его команда на этой же стадии турнира уступила в дополнительное время Интеру, позволив сопернику сравнять счёт на 88-й минуте. В среду на Артемио Франки случился эффект дежавю – лидер Серии В вёл после перерыва с разницей в два мяча, но упустил своё преимущество на 89-й минуте.

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В середине первого тайма гости забили два мяча в течение трёх минут – отличились Адриан Бернабе и Анж-Йоан Бонни. Эти голы Пармы привели Винченцо Итальяно в ярость, и в перерыве тренер "фиалок" произвёл одновременно четыре замены. И этот "электрошок" сработал, пусть и поздно: перед финальным свистком уже "фиалки" сумели забить дважды в течение пяти минут - Нзола забил с игры, а Соттиль реализовал пенальти.

В конце концов победителя стадии 1/8 финала определила серия пенальти. Деннис Ман пробил в штангу, а Камара – над перекладиной. В прошлом сезоне Парма вылетела из Кубка в дополнительное время, на сей раз – в серии пенальти. Возможно, команде Пеккьи повезёт в следующем году.

Фиорентина вышла в четвертьфинал Кубка, где сыграет с победителем пары Интер – Болонья.