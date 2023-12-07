У середу, 6 грудня, у Флоренції відбувся матч 1/8 фіналу Кубка Італії між Фіорентиною і Пармою.

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Фіорентина – Парма – 2:2 (по пенальті – 4:1)

Голи: Нзола, 83, Соттіль, 89 (з пенальті) – Бернабе, 21, Бонні, 23

Головний тренер Парми Фабіо Пеккія попереджав свою команду про недопущення повторення помилок. У торішньому розіграші Кубка Італії його команда на цій же стадії турніру поступилася в додатковий час Інтеру, дозволивши супернику зрівняти рахунок на 88-й хвилині. У середу на Артеміо Франкі трапився ефект дежавю – лідер Серії В вів після перерви з різницею у два м'ячі, але втратив свою перевагу на 89-й хвилині.

Маліновський не врятував Дженоа від вильоту з Кубка Італії від Лаціо

У середині першого тайму гості забили два м'ячі протягом трьох хвилин – відзначилися Адріан Бернабе та Анж-Йоан Бонні. Ці голи Парми розлютили Вінченцо Італьяно, і в перерві тренер "фіалок" зробив одночасно чотири заміни. Цей "електрошок" спрацював, нехай і запізно: перед фінальним свистком уже "фіалки" зуміли забити двічі впродовж п'яти хвилин – Нзола забив з гри, а Соттіль реалізував пенальті.

Зрештою переможця стадії 1/8 фіналу визначила серія пенальті. Денніс Ман пробив у штангу, а Камара – над поперечиною. Минулого сезону Парма вилетіла з Кубка в додатковий час, цього разу – в серії пенальті. Можливо, команді Пеккії пощастить наступного року.

Фіорентина вийшла до чвертьфіналу Кубка, де зіграє з переможцем пари Інтер – Болонья.