Кубок Італії 2019/20 може отримати новий формат через епідемію коронавірусу

Коронавірус продовжує впливати на проведення футбольних змагань. Цього разу зміни стосуватимуться формату проведення матчів Кубка Італії.

Вирішальні матчі Кубка Італії можуть відбутись у форматі фіналу чотирьох, повідомляє Tuttosport.

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Кубок в такому форматі можуть провести в останню неділю травня. Найбільш складна ситуація серед цих клубів у Інтера: крім перенесеного матчу Кубка з Наполі, неясно, коли буде проведена гра 25-го туру Серії А з Сампдорією.

Зазначимо, що суть фіналу чотирьох – проведення усіх поєдинків в одному місті у максимально короткий термін (1-2 дні між півфіналом та фіналом). Подібна система застосувалась під час розіграшу Суперкубка Іспанії 2019/20 в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, у перших матчах 1/2 фіналу Кубка Італії Ювентус зіграв внічию з Міланом (1:1), а Наполі обіграв Інтер (1:0).

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