Реал Мадрид вышел в четвертьфинал Кубка Короля, на выезде разгромив Сарагосу

Мадридский Реал в рамках 1/8 финала Кубка Короля нанёс сокрушительное поражение одноклубникам из Сарагосы.

Реал не стал откладывать дела в долгий ящик, сразу со стартовым свистком захватив контроль над мячом. Организовав ряд стандартов, мадридцы открыли счёт на 6-й минуте вследствии розыгрыша углового и прострела Крооса низом – Винисиус пропустил его на дальнюю штангу, а Варан замкнул ударом в упор. 0:1.

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Сарагоса ничем не отвечала, к середине первого тайма имея только два корнера и ни одного выстрела по воротам. "Сливочные" также не форсировали события, не веря в возможность сопротивления со стороны соперника, но на 20-й минуте они едва не поплатились за беспечность: Кагава сместился на линию штрафной и пробил в дальнюю девятку с рикошетом – Ареола в сногсшибательном прыжке спас Реал от гола. В целом, во второй трети первого тайма Сарагоса выровняла игру, нанеся несколько ударов из-за пределов штрафной. Все они были заблокированы.

Постепенно гости отвели игру на чужую половину поля, окончательно отобрав мяч у соперника. На 32-й минуте это привело ко второму взятию ворот: Кроос отобрал мяч у Линареса перед штрафной и выкатил передачу внутрь на Васкеса, а тот выстрелил в дальнюю девятку – 0:2. На 37-й мог и третий гол залететь, но "круглый" после замыкания подачи Хамеса в исполнении Карвахаля прилетел точно в руки голкиперу. В конце концов, команды ушли на перерыв при комфортном преимуществе Реала.

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Второй тайм начался спокойно, в первые десять минут не порадовав опасными моментами. Впрочем, в дальнейшем команды начали раскрываться: так, на 58-й минуте Хамес попытался перебросить голкипера с линии штрафной (чуть высоковато получилось), а Икбекеме ответил на это дальним ударом – рядом с левой штангой! На 64-й же второй свой голевой момент упустил Кагава, выстрелив метров с 19-ти над перекладиной. В конце концов, такие качели и такое расточительство со стороны хозяев привело к третьему голу Реала: Винисиус прорвался в штрафную, обыгравшись с Хамесом, и пробросил мяч мимо голкипера в дальний угол – 0:3.

К чести Сарагосы, та не сдалась. На 77-й минуте хозяева могли размочить счёт вследствие выхода Суареса один-на-один, однако его дальнейший удар парировал Ареола. Он же взял выстрел Кагавы низом с правого края штрафной на 78-й. Наказание за расточительство пришло уже на 79-й: Браим Диас вырезал передачу на ход Карвахалю по правому флангу, а тот прострелил на дальнюю штангу – Бензема замкнул в касание. 0:4. На 85-й Браим мог и полный ассист на себя записать, однако Бензема с его передачи выстрелил мимо штанги.

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В конце концов, голов болельщики больше не увидели. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу мадридского Реала, который вышел в 1/4 финала Кубка Короля.

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