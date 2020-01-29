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Реал Мадрид вышел в четвертьфинал Кубка Короля, на выезде разгромив Сарагосу

29 января 23:52 47 Читати українською
Реал Мадрид вышел в четвертьфинал Кубка Короля, на выезде разгромив Сарагосу
Сарагоса – Реал Мадрид – 0:4

Мадридский Реал в рамках 1/8 финала Кубка Короля нанёс сокрушительное поражение одноклубникам из Сарагосы.

 
Рафаэль Варан 6’
Лукас Васкес 32’
Жуниор Винисиус 72’
Карим Бензема 79’
6’ Рафаэль Варан
32’ Лукас Васкес
72’ Жуниор Винисиус
79’ Карим Бензема

Реал не стал откладывать дела в долгий ящик, сразу со стартовым свистком захватив контроль над мячом. Организовав ряд стандартов, мадридцы открыли счёт на 6-й минуте вследствии розыгрыша углового и прострела Крооса низом – Винисиус пропустил его на дальнюю штангу, а Варан замкнул ударом в упор. 0:1.

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Сарагоса ничем не отвечала, к середине первого тайма имея только два корнера и ни одного выстрела по воротам. "Сливочные" также не форсировали события, не веря в возможность сопротивления со стороны соперника, но на 20-й минуте они едва не поплатились за беспечность: Кагава сместился на линию штрафной и пробил в дальнюю девятку с рикошетом – Ареола в сногсшибательном прыжке спас Реал от гола. В целом, во второй трети первого тайма Сарагоса выровняла игру, нанеся несколько ударов из-за пределов штрафной. Все они были заблокированы.

Постепенно гости отвели игру на чужую половину поля, окончательно отобрав мяч у соперника. На 32-й минуте это привело ко второму взятию ворот: Кроос отобрал мяч у Линареса перед штрафной и выкатил передачу внутрь на Васкеса, а тот выстрелил в дальнюю девятку – 0:2. На 37-й мог и третий гол залететь, но "круглый" после замыкания подачи Хамеса в исполнении Карвахаля прилетел точно в руки голкиперу. В конце концов, команды ушли на перерыв при комфортном преимуществе Реала.

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Второй тайм начался спокойно, в первые десять минут не порадовав опасными моментами. Впрочем, в дальнейшем команды начали раскрываться: так, на 58-й минуте Хамес попытался перебросить голкипера с линии штрафной (чуть высоковато получилось), а Икбекеме ответил на это дальним ударом – рядом с левой штангой! На 64-й же второй свой голевой момент упустил Кагава, выстрелив метров с 19-ти над перекладиной. В конце концов, такие качели и такое расточительство со стороны хозяев привело к третьему голу Реала: Винисиус прорвался в штрафную, обыгравшись с Хамесом, и пробросил мяч мимо голкипера в дальний угол – 0:3.

К чести Сарагосы, та не сдалась. На 77-й минуте хозяева могли размочить счёт вследствие выхода Суареса один-на-один, однако его дальнейший удар парировал Ареола. Он же взял выстрел Кагавы низом с правого края штрафной на 78-й. Наказание за расточительство пришло уже на 79-й: Браим Диас вырезал передачу на ход Карвахалю по правому флангу, а тот прострелил на дальнюю штангу – Бензема замкнул в касание. 0:4. На 85-й Браим мог и полный ассист на себя записать, однако Бензема с его передачи выстрелил мимо штанги.

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В конце концов, голов болельщики больше не увидели. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу мадридского Реала, который вышел в 1/4 финала Кубка Короля.

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