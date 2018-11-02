Кубок Испании: Бетис минимально победил Расинг, результативная ничья Альмерии и Вильярреала

Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Испании.

Кадис дома минимально победил Эспаньол. Хозяева отличились уже на 1-й минуте усилиями Лекича. На 36-й минуте Пуадо сравнял счет во встрече, однако уже через 4 минуты Азамум снова вывел Кадис вперед. Во втором тайме Эспаньол больше владел мячом, однако так и не смог забить в ворота Кадиса, который умело "засушил" игру во второй 45-минутке.

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Альмерия и Вильярреал устроили настоящую голевую феерию, забив 6 голов на двоих. Интересно, что все мячи в поединке были забиты во втором тайме. Альмерия открыла счет, однако в итоге была вынуждена отыгрываться при счете 1:3 и это удалось сделать хозяевам, которые смогли забить дважды за 5 минут и спастись от поражения в матче.

В заключительном матче игрового дня Бетис на выезде противостоял Расинг, представляющий Сегунду B. Гости начали достаточно агрессивно и уже на 8-й минуте это принесло свои плоды. "Огурцы" заработали пенальти, который успешно выполнил Леон. После пропущенного гола активнее заиграл Расинг, однако хозяева не смогли отыграться. Забитый мяч Леона в дебюте встречи оказался единственным в поединке. Ответный матч команды сыграют 5 декабря.

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Кубок Испании, 1/16 финала

Кадис – Эспаньол – 2:1

Голы: Лекич, 1, Азамум, 41 – Пуадо, 36

Альмерия – Вильярреал – 3:3

Голы: Чема (пен.), 52, Гассама, 86, 90+1 – Касорла, 67, Кальехон, 78 (автогол), Чуквуезе, 83

Расинг – Бетис

Гол: Леон (пен.), 8