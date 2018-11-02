Кубок Іспанії: Бетіс мінімально переміг Расінг, результативна нічия Альмерії та Вільяреала

Відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Кадіс вдома мінімально переміг Еспаньйол. Господарі відзначились вже на 1-й хвилині зусиллями Лекіча. На 36-й хвилині Пуадо зрівняв рахунок у зустрічі, однак вже через 4 хвилини Азамум знову вивів Кадіс вперед. У другому таймі Еспаньйол більше володів м'ячем, проте так і не зміг забити у ворота Кадіса, який вміло "засушив" гру у другій 45-хвилинці.

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Альмерія і Вільяреал влаштували справжню гольову феєрію, забивши 6 голів на двох. Цікаво, що всі м'ячі у поєдинку були забиті у другому таймі. Альмерія відкрила рахунок, однак в підсумку була змушена відіграватись за рахунку 1:3 і це вдалось зробити господарям, які спромоглись забити двічі за 5 хвилин і врятуватись від поразки в матчі.

У заключному матчі ігрового дня Бетіс на виїзді протистояв Расінгу, який представляє Сегунду B. Гості розпочали достатньо агресивно і вже на 8-й хвилині це принесло свої плоди. "Огірки" заробили пенальті, яке успішно виконав Леон. Після пропущеного голу активніше заграв Расінг, однак господарі не змогли відігратись. Забитий м'яч Леона в дебюті зустрічі виявився єдиним у поєдинку. Матч-відповідь команди зіграють 5-го грудня.

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Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Кадіс – Еспаньйол – 2:1

Голи: Лекіч, 1, Азамум, 41 – Пуадо, 36

Альмерія – Вільяреал – 3:3

Голи: Чема (пен.), 52, Гассама, 86, 90+1 – Касорла, 67, Кальєхон, 78 (автогол), Чуквуезе, 83

Расінг – Бетіс – 0:1

Гол: Леон (пен.), 8