Кубок Испании: Сельта дома разошлась миром с Реал Сосьедадом, безголевая ничья Севильи и Вильяновенсе

Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Испании.

Сельта на Балаидосе принимала Реал Сосьедад в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Первый тайм выдался не слишком щедрым на моменты. Команды не смогли забить в первой 45-минутке и ушли на перерыв при "сухом" счете.

Кубок Испании: Реал в дебютном матче Солари разгромил Мелилью

Второй тайм команды начали играть более активно. Появились опасные моменты. Отрыть счет в матче удалось на 58-й минуте усилиями Аспаса. Яго воспользовался передачей Араухо и огорчил голкипера гостей. Реал Сосьедад побежал отыгрываться и оказывал давление на ворота хозяев.

Забить гол команда из Сан-Себастьяна смогла под занавес второго тайма. Хуанми после паса Элустондо смог восстановить паритет. В итоге 1:1 боевая ничья Сельты и Реал Сосьедада. Ответный матч 1/16 Кубка Испании состоится 5 декабря

В другом матче игрового дня Севилья не смогла обыграть представителя Сегунды B Вильяновенсе. Команды не смогли забить хотя бы один гол. Встреча закончилась безголевой ничьей.

Кубок Испании: Барселона на последних секундах обыграла представителя 3 дивизиона

Кубок Испании, 1/16 финала

Сельта – Реал Сосьедад – 1:1

Гол: Аспас, 58 – Хуанми, 89

Вильяновенсе – Севилья – 0:0