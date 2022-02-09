Райо Вальекано и Бетис начали полуфинальную стадию Кубка Испании. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/2 финала. Первый матч

Райо Вальекано – Бетис – 1:2

Голы: Гарсия, 5 – Иглесиас, 26, Карвальо, 68

В четвертьфинале Райо прошел Мальорку (1:0), а Бетис разбил Реал Сосьедад (4:0). Поединок на Эстадио Вальекас начался идеально для хозяев – Гарсия замкнул подачу Бальбю уже на 5-й минуте. Подопечные Мануэля Пеллегрини отыгрались в середине тайма. Борха Иглесиас разобрался с двумя оппонентами и ударом с полукруга перед штрафной поразил угол ворот.

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Во втором тайме Бетис имел несколько моментов забить и все же вышел вперед. Отличился Вильям Карвальо, технично пробросив мяч между ног соперника и поразив дальний нижний угол. Этот гол стал последним в матче. 1:2 – волевой триумф Бетиса.

Ответный матч состоится на Бенито Вильямарин 3 марта. Другой финалист Кубка Испании определится в противостоянии Атлетика и Валенсии, которые проведут первый поединок 10 февраля.

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