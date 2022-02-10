Кубок Италии, 1/4 финала

Милан – Лацио – 4:0

Голы: Леау, 24, Жиру, 41, 45+1, Кессье, 79

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Милан захватил инициативу с первых минут. Особенно старались вингеры Леау и Мессиас, разрывающие оппонентов на своих флангах. Гол в ворота Лацио был вопросом времени, и оборона "орлов" треснула на 24-й минуте. Романьоли разрезал поле 40-метровой передачей на Леау, а португалец четко реализовал свой момент. Вскоре Рафаэль ассистировал сам, когда накрутил защитника и отдал Жиру на пустые ворота.

Защитники Лацио не сделали никаких выводов из этой ситуации. Через 5 минут Эрнандес остался без присмотра и подарил еще один легкий гол Жиру. Для француза это 10 точный удар в сезоне – он становится лучшим бомбардиром Милана, опередив Златана Ибрагимовича.

Второй тайм превратился в формальность, потому что обе команды смирились с результатом. Лишь за 13 минут до финального свистка Кессье добил Лацио еще одним голом. 4:0 – Милан уверенно идет в полуфинал, где уже будет полноценное дерби против Интера.

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