Депортиво и Динамо встречались в стыковом поединке Юношеской лиги УЕФА 2021/22. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались киевляне (2:2, 3:2). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Обескровленная команда Костюка билась за 1/8 – киевляне остались последним представителем Украины в еврокубках

Динамо U-19 было в шаге от прямой путевки в 1/8 Юношеской лиги УЕФА, но поражение от Бенфики в последнем туре группового этапа отбросило киевлян на второе место. Разгромных побед над Барселоной (4:1) и Баварией (4:0) оказалось недостаточно для первой строчки. В стыковом матче соперником "бело-синих" стал Депортиво – действующий чемпион Испании среди команд U-19. Галисийцев тренирует знаменитый Мануэль Пабло – бывший защитник той команды, которая била Милан в ЛЧ и сенсационно стала чемпионом Испании.

За весь групповой турнир киевляне пропустили только три гола – лучшуая защита вместе с Севильей. Также у Динамо была лучшая разница голов (+11), но у Игоря Костюка на поединок против Депортиво возникли серьезные проблемы с составом.

Депортиво U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА – последняя украинская команда в еврокубках

Украинской команде не могли помочь несколько важных игроков – Нещерет травмированный, Волошин, Боль и Бражко дисквалифицированы (выпала вся центральная ось киевлян). Еще несколько игроков в Турции сдали положительные тесты на коронавирус и не поулетели в Испанию. В пользу Депора играло и отсутствие игрового тонуса у киевлян, которые в текущем году проводили только товарищеские матчи. Правда, одна серьезная потеря была и у Депортиво – из-за дисквалификации пропускал игру капитан галисийцев Марио Домингес.

Неудачное начало и быстрая реакция Динамо на пропущенный гол

Депортиво в присутствии 20 тысяч болельщиков на Риасоре пошел в атаку с первых минут. Большинство атак галисийцев проходило через правый фланг обороны Динамо, где действовал номинальный левый бек Василий Танчак. Давление хозяев принесло результат на 4-й минуте – Депор реализовал первый же момент. Эрнандес и Филатов упали в штрафной, наши почему-то остановились, а хозяева продолжили атаку, которую точным ударом завершил Марио Нахера (ударение на первый слог). Седьмой номер испанцев добил мяч в сетку после сейва Игнатенко.

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К счастью, Динамо не сникло и сразу отыгралось. После удара Диалло кипер перевел мяч на угловой, который стал результативным. Антон Царенко, которого ранее отмечали в Испании, тоже удачно сыграл на добивании и сравнял счет!

Киевляне могли быстро и вперед выйти, но Скрипник не смог попасть в створ после прострела Кирилла Попова. Самба Диалло упал в борьбе с соперником в пределах штрафной – умоляющий взгляд сенегальца не привел к пенальти.

Отсутствие Нещерета, к сожалению, сказалось – украинское вратарское дежавю на Риасоре

Такой насыщенный старт не изменил ход игры. Депортиво действовал первым номером, киевляне построили игру на контратаках. Техничные испанцы то и дело переигрывали динамовцев один в один, но на подстраховке подопечные Костюка действовали отлично. Но что насторожило – дважды за стартовые 20 минут киевляне останавливались в ожидании свистка от арбитра. Так было в моменте с пропущенным мячом и повторилось в одной из атак Динамо. Остановка и взгляд на рефери, вместо того, чтобы продолжать игру.

На 26-й минуте досадная ошибка Дениса Игнатенко, дебютировавшего в Юношеской лиге УЕФА, привела ко второму пропущенному мячу. Кипер Динамо получил пас назад и слишком долго думал, что делать. В итоге Рубен Лопес помешал выбить мяч и тот закатился в сетку. Эх, как же не хватает Руслана Нещерета...

Украинским вратарям, к сожалению, не привыкать "привозить" на легендарном Риасоре – вспоминаем ужасный дебют Максима Коваля за Депортиво в 2018-м (пропущенный гол после ужасной ошибки и красная карточка).

Вскоре Рубен Лопес (автор второго гола) превратился в антигероя. Имея желтую карточку, он в центре поля грубо сбил Скрипника и оставил Депортиво в меньшинстве. Динамо получило численное преимущество, но до конца первого тайма ничего не создало у ворот Суареса. Разочаровал Самба Диалло, от которого ждали большего. Сенегалец явно не являлся вожаком команды в первом тайме – защитники Депортиво без проблем с ним справились.

Трудный второй тайм и шедевр от капитана

После перерыва подопечные Костюка ходили вперед чаще. Но реальных моментов не было достаточно долго – в отличие от Депортиво, который мог забивать в одной из контратак. Игнатенко потянул удар из угла штрафной. Повезло, что на добивании никого не было. Как показал повтор, мяч и не шел в створ.

Увеличилось ошибок от киевлян на собственной половине – две серьезные обрезки в течение пяти минут. Наконец-то момент – удар Близниченко в ближний угол парировал Суарес. Классный дальний удар от Вивчаренко, однако немного выше.

На 75-й минуте Динамо отыгралось. Александр Яцик фантастическим ударом метров с 25-ти поразил дальнюю девятку, сравняв счет. Шедевр от капитана киевлян!

Динамовцы пошли вырывать победу, ведь у Игоря Костюка есть неприятные воспоминания о серии пенальти. Последние два розыгрыша Юношеской лиги УЕФА Динамо завершало именно поражением в послематчевых лотереях от Хоффенхайма и Динамо Загреб соответственно. И имели же момент киевляне – Попов из пределов вратарского не смог пробить мимо Суареса...

Был еще один дальний выстрел Близниченко, с которым справился кипер. Значительно лучше провели киевляне второй тайм – последние минуты полностью за подопечными Костюка, однако в большинстве дожать Депор не удалось. Серия пенальти...

Дебютант Денис Игнатенко против капитана Браиса Суареса – снова вспомнилась досадная травма Руслана Нещерета в товарищеском матче первой команды Динамо на сборах в Турции. Да и Владимир Бражко с Назаром Волошиным могли бы исполнить пенальти.

Очоа уверенно забил, Попов тоже обманул вратаря. Сейв Игнатенко после удара Гуерры, но и Диалло проиграл дуэль Суаресу... Не смог сенегалец повторить точность своих соотечественников на Кубке Африки. Гомес исполнил паненку – Игнатенко задел мяч, но не смог отбить. Мегди уверенно сравнял – по одному промаху от команд после трех ударов.

Игнатенко снова делает сейв после удара Барсии! Второй шанс для киевлян выйти вперед – Вивчаренко не промахнулся, браво, Константин! Последний удар Депора сотряс перекладину. Динамо идет дальше!

Жеребьевка 1/8 финала состоится 14 февраля.

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