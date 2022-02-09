Райо Вальєкано і Бетіс розпочали півфінальну стадію Кубка Іспанії. Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/2 фіналу. Перший матч

Райо Вальєкано – Бетіс – 1:2

Голи: Гарсія, 5 – Іглесіас, 26, Карвалью, 68

У чвертьфіналі Райо пройшов Мальорку (1:0), а Бетіс розбив Реал Сосьєдад (4:0). Поєдинок на Естадіо Вальєкас розпочався ідеально для господарів – Гарсія замкнув подачу Бальбю вже на 5-й хвилині. Підопічні Мануеля Пеллегріні відігралися в середині тайму. Борха Іглесіас розібрався з двома опонентами і ударом з півкола перед штрафним влучив у кут воріт.

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У другому таймі Бетіс мав кілька нагод забити і, зрештою, вийшов уперед. Відзначився Вільям Карвалью, який технічно прокинув м'яч поміж ніг супернику і вразив дальній нижній кут. Цей гол став останнім у матчі. 1:2 – вольовий тріумф Бетіса.

Матч-відповідь відбудеться на Беніто Вільямарін 3 березня. Інший фіналіст Кубка Іспанії визначиться у протистоянні Атлетіка і Валенсії, які перший поєдинок проведуть 10 лютого.

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