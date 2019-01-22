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Шахов в своем 100-м матче за ПАОК помог команде выйти в четвертьфинал Кубка Греции

22 января 23:17 89 Читати українською
Шахов в своем 100-м матче за ПАОК помог команде выйти в четвертьфинал Кубка Греции
Шахов в своем 100 матче за ПАОК помог команде выйти в четвертьфинал Кубка Греции

ПАОК Евгения Шахова и Евгения Хачериди камня на камне не оставил от клуба Панахаики.

Первый поединок в двухматчевом противостоянии закончился победой Панахаиков со счетом 2:1. Во втором матче ПАОК дома серьезно взялся за дело и разгромил Паначаики со счетом 5:1. Клуб из Салоников вышел в четвертьфинал Кубка Греции.

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Отметим, что экс-игрок Черноморца Лео Матос отличился в поединке голом. А Евгений Шахов вышел в стартовом составе, не отличившись при этом результативными действиями. К слову, этот поединок стал 100-м для Шахова за ПАОК. Еще один украинец Евгений Хачериди даже не попал в заявку на матч.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Евгений Хачериди Евгений Хачериди Евгений Шахов Евгений Шахов ПАОК ПАОК
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