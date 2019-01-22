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Стандард начал переговоры с Хачериди, – FootballHub

22 января 14:48 303 Читати українською
Стандард начал переговоры с Хачериди, – FootballHub
Евгений Хачериди / фото из соцсетей

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди вскоре может покинуть греческий клуб.

Бельгийский Стандард уже начал переговоры о с Евгением Хачериди, сообщает FootballHub.

Агент Хачериди подтвердил интерес к украинцу клуба из Германии

По информации портала, нынешний клуб Евгения ПАОК готов разорвать контракт с защитником. Однако украинец требует компенсировать зарплату за весь срок действия соглашения, а греки готовы выплатить только половину суммы.

Хачериди покинет ПАОК и уже определился с новым клубом, – греческие СМИ

Хачериди в нынешнем сезоне сыграл за ПАОК 3 матча в греческой Суперлиге и еще 5 в еврокубках.

Теги
Трансферы Бельгия Украинцы за рубежом Евгений Хачериди Евгений Хачериди ПАОК ПАОК Стандард Стандард
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