Стандард начал переговоры с Хачериди, – FootballHub

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди вскоре может покинуть греческий клуб.

Бельгийский Стандард уже начал переговоры о с Евгением Хачериди, сообщает FootballHub.

Агент Хачериди подтвердил интерес к украинцу клуба из Германии

По информации портала, нынешний клуб Евгения ПАОК готов разорвать контракт с защитником. Однако украинец требует компенсировать зарплату за весь срок действия соглашения, а греки готовы выплатить только половину суммы.

Хачериди покинет ПАОК и уже определился с новым клубом, – греческие СМИ

Хачериди в нынешнем сезоне сыграл за ПАОК 3 матча в греческой Суперлиге и еще 5 в еврокубках.