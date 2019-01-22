Сент-Трюйдент и Гент согласовали трансфер Безуса – Роман станет одноклубником Яремчука и Пластуна

Экс-хавбек сборной Украины Роман Безус вскоре сменит клубную прописку в Бельгии.

Как сообщает Het Nieuwsblad, полузащитник Роман Безус вскоре станет игроком Гента.

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Сообщается, что Гент может заплатить за украинца 1 млн евро. Кроме этого, в Сент-Трюйден на правах аренды поедет форвард Гента Мамаду Силла, который сейчас играет в аренде за Зюльте-Варегем.

Безус стремится вернуться в сборную Украины и считает, что переход в Гент поможет ему это сделать. Роман вдохновился примером Пластуна и Яремчука, которые именно из Гента попали в состав "сине-желтых".

Ранее сообщалось, что Безусом интересуются два клуба из Англии. В текущем сезоне в составе Сент-Трюйден Роман забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

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