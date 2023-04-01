Нападающий Айнтрахта и сборной Франции Рандаль Коло Муани определился с клубом, где хотел бы продолжить выступления.

Коло Муани стал сенсацией Бундеслиги и заинтересовал немало клубов, но сам француз хочет присоединиться к Баварии, информирует Sport1.

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Нападающий пока не желает менять чемпионат, но готов пойти на повышение. Мюнхенцы продолжают следить за Рандалем, хотя главными их целями являются Кейн и Осимхен. Трансфер может состояться не раньше лета 2024 года, а Айнтрахт хочет получить 100 млн евро за форварда сборной Франции.

Заметим, что Коло Муани провел 36 матчей за Айнтрахт, в которых отметился 17 голами и 14 ассистами. Нападающий в составе сборной Франции дошел до финала ЧМ-2022, где в серии пенальти проиграли Аргентине, а сам Рандаль мог принести "Ле Блё" третий трофей чемпионов мира.

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