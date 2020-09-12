Новый сезон в немецком футболе стартовал с матчей национального Кубка. Главное о матчах субботы читайте на "Футбол 24".

Самым интересным противостоянием первого раунда была встреча РБ Лейпциг и Нюрнберга. Летом полуфиналисты Лиги чемпионов отпустили в Нюрнберг тренера (команду возглавил ассистент Нагельсманна Роберт Клаусс) и главного таланта собственной академии – Тома Краусса.

Нюрнберг, который арендовал еще и молодых звезд Баварии Сарприта Сингха и Кристиана Фрюхтля, не избежал разгрома от Лейпцига. "Быки" создали достаточно моментов и пытались заменить Вернера в плане реализации. Его преемник – Хван Хи Чхан – отличился голом и ассистом.

Герта сенсационно вылетела из Кубка Германии в сумасшедшем матче с 9 голами

Потенциальный соперник Десны в Лиге Европы Вольфсбург первым пропустил от Фюрстенвальде, однако затем отгрузил представителю четвертого дивизиона 4 гола в ответ. Дубль Жоау Виктора, гол Герхарда и жирная точка от капитана Гилявоги.

Боруссия М разнесла слабый Обернойланд, забив 5 голов еще до 35-й минуты. Аугсбург и Кельн также легко справились со своими оппонентами (7 и 6 голов соответственно). Франкфурт создал себе проблемы, но прошел дальше, выбив Мюнхен 1860.

Кубок Германии 2020/21, первый раунд

Нюрнберг – РБ Лейпциг – 0:3

Голы: Айдара, 3, Поульсен, 68, Хван, 90

Обернойланд – Боруссия М – 0:8

Голы: Херрманн, 12,13, Хофманн, 19, Бенсебайни, 24, Эльведи, 35, Нойхаус, 53, 84, Траоре, 76

Фюрстенвальде – Вольфсбург – 1:4

Голы: Гойртс, 9 (пен) – Жоау Виктор, 24, 29, Герхардт, 60, Гилявоги, 77

Айнтрахт Целе – Аугсбург – 0:7

Голы: Варгас, 20, Калиджури, 29, Финнбогасон, 47 (пен), Нидерлехнер, 57, Хан, 66, Йенсен, 88, 90

Альтглініке – Кельн – 0:6

Голы: Хектор, 17 (пен), Рексбечай, 36, 63, Чичос, 43, Озджан, 68, Дрекслер, 86

Мюнхен 1860 – Айнтрахт Франкфурт – 1:2

Голы: Штайнхарт, 78 (пен) – Силва, 51, Дост, 56

Тодесфельде – Оснабрюк – 0:1

Гол: Клаас, 77

Энгерс – Бохум – 0:3

Голы: Цуль, 23, Цоллер, 52, Пантович, 65