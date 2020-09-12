Кубок Германии 2020/21, первый раунд

Айнтрахт Брауншвайг – Герта – 5:4

Голы: Кобылянски, 2, 44, 67, Миттельштадт, 17 (аг) Абдуллахи, 73 – Люкебакио, 22, 83, Кунья, 29, Пекарик, 65

Хавеле – Майнц – 1:5

Голы: Плюме, 17 – Матета, 57, 79, 90+1, Салай, 77, Квайсон, 86

Герта сенсационно вылетела из турнира в феерическом поединке с Брауншвайгом. Берлинцы вышли на игру в боевом составе, но пропустили уже на второй минуте, когда Кобылянски отметился мощным ударом со штрафного. Вскоре Айнтрахт удвоил преимущество благодаря курьезному автоголу Миттельштадта после углового.

В середине первого тайма Герта сравняла счет (Люкебакио замкнул подачу с углового, а Кунья забил на контратаке), однако непосредственно перед перерывом пропустила от того же Кобылянски. Поляк не реализовал пенальти, но успел на добивание. А во втором тайме капитан Брауншвайга оформил хет-трик классным ударом в касание.

Герта за минуту до того снова сравняла счет – снова момент создал Кунья. Веселая столичная команда привезла себе еще один гол, потом еще раз сократила отставание, но вырвать ничью уже не сумела. В итоге – 5:4 и Берлин вылетает из Кубка Германии.

Майнц также рисковал провалиться – до 57-й минуты "карнавальщики" проигрывали команде с четвертого дивизиона. Затем подопечные Байерлорцера взялись за ум и за полчаса отгрузили Хавеле 5 голов. Особенно засиял Матета, оформивший хет-трик.

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