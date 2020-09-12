Новий сезон у німецькому футболі стартував з матчів національного кубка. Головне про матчі суботи читайте на "Футбол 24".

Найцікавішим протистоянням першого раунду була зустріч РБ Лейпциг та Нюрнберга. Влітку півфіналісти Ліги чемпіонів відпустили в Нюрнберг тренера (команду очолив асистент Нагельсманна Роберт Клаусс) та головного таланта власної академії – Тома Краусса.

Нюрнберг, який орендував ще й молодих зірочок Баварії Сарпріта Сінгха та Крістіана Фрюхтля, не уникнув розгрому від Лейпцига. "Бики" створили достатньо моментів і намагалися замінити Вернера в плані реалізації. Його наступник – Хван Хі Чхан – відзначився голом і асистом.

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Потенційний суперник Десни в Лізі Європи Вольфсбург першим пропустив від Фюрстенвальде, однак потім відвантажив представнику четвертого дивізіону 4 голи у відповідь. Дубль Жоау Віктора, гол Герхардта та масна крапка від капітана Гілявогі.

Борусія М рознесла слабкий Обернойланд, забивши 5 голів ще до 35-ї хвилини. Аугсбург і Кельн також легко впоралися зі своїми опонентами (7 і 6 голів відповідно). Франкфурт створив собі проблеми, але пройшов далі, вибивши Мюнхен 1860.

Кубок Німеччини 2020/21, перший раунд

Нюрнберг – РБ Лейпциг – 0:3

Голи: Айдара, 3, Поульсен, 68, Хван, 90

Обернойланд – Борусія М – 0:8

Голи: Херрманн, 12,13, Хофманн, 19, Бенсебайні, 24, Ельведі, 35, Нойхаус, 53, 84, Траоре, 76

Фюрстенвальде – Вольфсбург – 1:4

Голи: Гойртс, 9 (пен) – Жоау Віктор, 24, 29, Герхардт, 60, Гілявогі, 77

Айнтрахт Целе – Аугсбург – 0:7

Голи: Варгас, 20, Каліджурі, 29, Фіннбогасон, 47 (пен), Нідерлехнер, 57, Хан, 66, Єнсен, 88, 90

Альтглініке – Кельн – 0:6

Голи: Гектор, 17 (пен), Рексбечай, 36, 63, Чічос, 43, Озджан, 68, Дрекслер, 86

Мюнхен 1860 – Айнтрахт Франкфурт – 1:2

Голи: Штайнхарт, 78 (пен) – Сілва, 51, Дост, 56

Тодесфельде – Оснабрюк – 0:1

Гол: Клаас, 77

Енгерс – Бохум – 0:3

Голи: Цуль, 23, Цоллєр, 52, Пантовіч, 65