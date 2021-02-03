Кубок Германии: РБ Лейпциг уничтожил Бохум, Шальке уступил Вольфсбургу
Состоялись очередные матчи 1/8 финала Кубка Германии. Читайте отчет поединков на Футбол 24.
Кубок Германии, 1/8 финала
Вольфсбург – Шальке – 1:0
Гол: Вегхорст 40
РБ Лейпциг – Бохум – 4:0
Голы: Айдара, 11, Забитцер, 45+1, Поульсен, 66, 75
Ресенбург – Кельн – начало в 21:45
Штутгарт – Боруссия М – начало в 21:45
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Вольфсбург минимально одолел Шальке. Единственный мяч в матче забил Ваут Вегхорст, форвард не сумел реализовать пенальти, но удачно сыграл на добивании.
Лейпциг не заметил достойного оппонента в лице нижелигового Бохума. Хозяева отгрузили сопернику 4 безответных мяча и спокойно забрали путевку в следующий раунд турнира.
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