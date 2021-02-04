Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Вольфсбург – Шальке – 1:0

Гол: Вегхорст, 40

РБ Лейпциг – Бохум – 4:0

Голи: Айдара, 11, Забітцер, 45+1, Поульсен, 66, 75

Регенсбург – Кельн – 2:2 (4:3 пен.)

Голи: Кеннеді, 35, Джордж, 43 – Якобс, 4, Денніс, 22

Нереалізований пенальті: Денніс, 78

Штутгарт – Борусія М – 1:2

Голи: Вамангітука, 2 – Тюрам, 45+1, Плеа, 50

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Вольфсбург мінімально здолав Шальке. Єдиний м'яч у матчі забив Ваут Вегхорст, форвард не зумів реалізувати пенальті, але вдало зіграв на добиванні.

Лейпциг не помітив гідного опонента в особі нижчелігового Бохума. Господарі відвантажили супернику 4 м'ячі без відповіді та спокійно забрали путівку у наступний раунд турніру.

Кельн сконфузився у матчі з представником другої Бундесліги Регенсбургом. Суперники обмінялись двома голами за перший тайм, а після перерви "цапи" не змогли реалізувати 11-метровий. У підсумку переможець вирішувався у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були саме гравці Регенсбурга.

Форвард Штутгарта Сілас Вамангітука шокував Борусію М вже на другій хвилині знущальним голом, але це лише розізлило гостей. Під завісу першого тайму Тюрам вирівняв становище, а після перерви Плеа забив вирішальний м'яч та вибив Штутгарт з турніру.

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