Германия, Кубок Германии, 1/8 финала

Хольштайн – Дармштадт – 1:1 (пенальти – 7:6)

Голы: Серра, 58 – Дурсун, 86

Эссен – Байер – 2:1 (дополнительное время)

Голы: Кефкир, 108, Энгельманн, 117 – Бейли, 105

Боруссия Д – Падерборн – 3:2 (дополнительное время)

Голы: Джан, 7, Санчо, 16, Холанд, 96 – Юстван, 79, Овусу, 90+8 (пенальти)

Вердер – Гройтер Фюрт – 2:0

Голы: Мёвальд, 12, Агу, 73

Боруссия Д ищет голкипера – в списке "шмелей" три кандидата из топ-клубов

После вылета Баварии в предыдущем раунде новую сенсацию турнира подарил Байер. Леверкузен против представителя Региональной лиги вышел фактически сильнейшим составом, но сломать сопротивление Эссена так и не сумел. За 90 минут "фармацевты" нанесли 26 ударов в сторону ворот хозяев, но поединок с нулями на табло перешел в овертайм. Там звездные гости наконец открыли счет, когда Леон Бейли реализовал момент после затяжной атаки Байера. Но дальше Эссен шокировал Леверкузен двумя голами в ответ: сначала Огузан Кефкир добил мяч в сетку после сэйва Градецки, а на 117-й минуте Симон Энгельманн выскочил на свидание с финном и пробил его мощным выстрелом в ближний угол!

В свою очередь дортмундская Боруссия уже в дебюте противостояния с Падерборном, казалось, сняла все вопросы относительно победителя дуэли. На 7-й минуте Эмре Джан в атаке "шмелей" вторым темпом нашел щель между редутами и открыл счет. А на 16-й Холанд вывел на оперативный простор Джейдона Санчо, и англичанин технично переиграл кипера в ближнем бою. Но представитель Второй Бундеслиги оформил камбэк. Под занавес поединка Юлиан Юстван удачно сыграл на подборе и в два касания переиграл Хица метров с 15-ти. А в добавленное арбитром время произошел настоящий курьез: дортмундцы забили в быстрой атаке, но арбитр заметил фол в ее зародыше и назначил одиннадцатиметровый – Принс-Осей Овусу пенальти реализовал. Однако в овертайме гранд таки дожал Падерборн усилиями Эрлинга Холанда, который уверенно исполнил свой "буллит" в контратаке.

Зато Вердер забил оппонентам из второго дивизиона по голу в каждом из таймов. На 12-й минуте голкипер Гройтер Фюрта отбил перед собой удар головой после подачи углового, а Кевин Мёвальд спокойно добил мяч в сетку с линии вратарской. А под занавес матча "музыки" разыграли образцовую контратаку, на острие которой оказался Феликс Агу – молодой защитник классно замкнул прострел Серджента с правого фланга и оформил для бременцев путевку в четвертьфинал.

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