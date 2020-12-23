Кубок Германии, 1/16 финала

Айнтрахт Брауншвейг – Боруссия Д – 0:2

Голы: Хуммельс, 12, Санчо, 90+2

Динамо Дрезден – Дармштадт – 0:3

Голы: Шнельгардт, 24, Пайк, 59, Дурсун, 72

Унион Берлин – Падерборн – 2:3

Голы: Премель, 6, Хюнемаер, 58 (аг.) – Михель, 3, 36, Сребны, 31

Ельферсберг – Боруссия М – 0:5

Голы: Вольф, 5, Бенеш, 21, Штиндль, 35, Херман, 69, Вильяльба, 83 (пен.)

Удаление: Текерджи, 31 (Е)

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Дортмундская Боруссия на классе одолела Брауншвайг. Открыл счет ветеран команды Хуммельс, а в конце встречи молодой Санчо удвоил преимущество "шмелей".

Дармштадт на выезде разгромил Дрезден. Падерборну удалось перестрелять представителя Бундеслиги Унион Берлин и пробиться в 1/8 финала турнира.

Игроки Боруссии М отличились двумя быстрыми голами. Еще в первом тайме Ельферсберг остался в меньшинстве, что окончательно похоронило шансы хозяев. До финального свистка подопечные Розе еще трижды забили сопернику, доведя счет до позорного.

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