Кубок Германии: Дортмунд обыграл Брауншвайг, Падерборн выбил Унион Берлин, Боруссия М унизила соперника
Состоялись очередные поединки 1/16 финала Кубка Германии. Читайте отчет на Футбол 24.
Кубок Германии, 1/16 финала
Айнтрахт Брауншвейг – Боруссия Д – 0:2
Голы: Хуммельс, 12, Санчо, 90+2
Динамо Дрезден – Дармштадт – 0:3
Голы: Шнельгардт, 24, Пайк, 59, Дурсун, 72
Унион Берлин – Падерборн – 2:3
Голы: Премель, 6, Хюнемаер, 58 (аг.) – Михель, 3, 36, Сребны, 31
Ельферсберг – Боруссия М – 0:5
Голы: Вольф, 5, Бенеш, 21, Штиндль, 35, Херман, 69, Вильяльба, 83 (пен.)
Удаление: Текерджи, 31 (Е)
Кубок Германии: РБ Лейпциг разгромил Аугсбург, Шальке победил после увольнения тренера, Хоффенхайм покидает турнир
Дортмундская Боруссия на классе одолела Брауншвайг. Открыл счет ветеран команды Хуммельс, а в конце встречи молодой Санчо удвоил преимущество "шмелей".
Дармштадт на выезде разгромил Дрезден. Падерборну удалось перестрелять представителя Бундеслиги Унион Берлин и пробиться в 1/8 финала турнира.
Игроки Боруссии М отличились двумя быстрыми голами. Еще в первом тайме Ельферсберг остался в меньшинстве, что окончательно похоронило шансы хозяев. До финального свистка подопечные Розе еще трижды забили сопернику, доведя счет до позорного.
Бавария вырвала победу над Байером: печальная участь "Неверкузена", гегемония Мюнхена в 2020-м, Левандовски – король