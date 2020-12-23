Кубок Німеччини: Дортмунд обіграв Брауншвайг, Падерборн вибив Уніон Берлін, Борусія М принизила суперника
Відбулись чергові поєдинки 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Читайте звіт на Футбол 24.
Кубок Німеччини, 1/16 фіналу
Айнтрахт Брауншвайг – Борусія Д – 0:2
Голи: Хуммельс, 12, Санчо, 90+2
Динамо Дрезден – Дармштадт – 0:3
Голи: Шнельгардт, 24, Пайк, 59, Дурсун, 72
Уніон Берлін – Падерборн – 2:3
Голи: Премель, 6, Хюнемаєр, 58 (аг.) – Міхель, 3, 36, Сребни, 31
Ельферсберг – Борусія М – 0:5
Голи: Вольф, 5, Бенеш, 21, Штіндль, 35, Херман, 69, Вільяльба, 83 (пен.)
Вилучення: Текерджі, 31 (Е)
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Дортмундська Борусія на класі здолала Брауншвайг. Відкрив рахунок ветеран команди Хуммельс, а наприкінці зустрічі молодий Санчо подвоїв перевагу "джмелів".
Дармштадт на виїзді розгромив Дрезден. Падерборну вдалось перестріляти представника Бундесліги Уніон Берлін та пробитись в 1/8 фіналу турніру.
Гравці Борусії М відзначились двома швидкими голами. Ще у першому таймі Ельферсберг залишився у меншості, що остаточно поховало шанси господарів. До фінального свистка підопічні Розе ще тричі забили супернику, довівши рахунок до ганебного.
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