Кубок Німеччини, 1/16 фіналу

Айнтрахт Брауншвайг – Борусія Д – 0:2

Голи: Хуммельс, 12, Санчо, 90+2

Динамо Дрезден – Дармштадт – 0:3

Голи: Шнельгардт, 24, Пайк, 59, Дурсун, 72

Уніон Берлін – Падерборн – 2:3

Голи: Премель, 6, Хюнемаєр, 58 (аг.) – Міхель, 3, 36, Сребни, 31

Ельферсберг – Борусія М – 0:5

Голи: Вольф, 5, Бенеш, 21, Штіндль, 35, Херман, 69, Вільяльба, 83 (пен.)

Вилучення: Текерджі, 31 (Е)

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Дортмундська Борусія на класі здолала Брауншвайг. Відкрив рахунок ветеран команди Хуммельс, а наприкінці зустрічі молодий Санчо подвоїв перевагу "джмелів".

Дармштадт на виїзді розгромив Дрезден. Падерборну вдалось перестріляти представника Бундесліги Уніон Берлін та пробитись в 1/8 фіналу турніру.

Гравці Борусії М відзначились двома швидкими голами. Ще у першому таймі Ельферсберг залишився у меншості, що остаточно поховало шанси господарів. До фінального свистка підопічні Розе ще тричі забили супернику, довівши рахунок до ганебного.

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