Кубок Германии, 1/16 финала

Аугсбург – РБ Лейпциг – 0:3

Голы: Орбан, 11, Поульсен, 74, Анхелиньо, 82

Хоффенхайм – Гройтер Фюрт – 2:2 (пен. 6:7)

Голы: Крамарич, 13, Акпогума, 49 – Эрнст, 21, Маергофер, 46

Кельн – Оснабрюк – 1:0

Гол: Модест, 45+1

Ульм – Шальке – 1:3

Голы: Райхерт, 82 – Сердар, 27, Раман, 51, 63

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Аугсбург прогнозируемо не нашел аргументов против РБ Лейпциг. "Быки" контролировали игру и тремя голами без ответа легко получили путевку в 1/8 финала турнира. Кельн минимально обыграл нижелиговий Оснабрюк.

Шальке неавно уволил тренера, ведь команда больше года уже не побеждает в Бундеслиге, но в Кубке у гельзенкирхенцев дела идут лучше. Ульм пропустил от гостей три мяча и сумел ответить Шальке лишь голом престижа.

Хоффенхайм и Гройтер Фюрт обменялись двумя голами и не смогли определить сильнейшего за 90 минут и овертайм. В серии послематчевых пенальти более меткими были именно игроки Гройтер Фюрта.

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