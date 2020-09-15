Состоялись заключительные матчи 1/32 Кубка Германии, в которых не обошлось без сенсационных результатов. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Кубок Германии 2020/21, 1/32 финала

Эссен – Арминия – 1:0

Гол: Энгельманн, 33

Дрезден – Гамбург – 4:1

Голы: Штарк, 3, Бекер, 16, Дефернер, 53, Май, 90+4, (пен.) – Онана, 89, (пен.)

Вюрцбургер Кикерс – Ганновер – 2:3

Голы: Файк, 90, Геррманн, 90+5, (пен.) – Вайдант, 23, Кайзер, 59, Губерс, 78

Дуйсбург – Боруссия Д – 0:5

Голы: Санчо, 14, (пен.), Беллингем, 30, Азар, 39, Рейна, 50, Ройс, 58

Удаление: Фолькмер, 38 (Дуйсбург)

Эссен минимально обыграл новичка Бундеслиги Арминию, а единственный гол забил Энгельманн в первом тайме. А вот настоящая сенсация произошла в матче Гамбурга – "динозавры" разгромно уступили Дрездену и сподобились на гол престижа в конце встречи. Едва не стал автором сенсации Ганновер, который едва не вылетел от Вюрцбургера.

Кубок Германии: Байер и Падерборн уничтожили своих соперников, вылет Санкт-Паули в неудачном матче Тащи

Главным поединком этой стадии стал матч дортмундской Боруссии. "Пчелы" забили уже на 14 минуте – Санчо реализовал пенальти. Чуть позже Беллингем попал в курьезную ситуацию – англичанин яростно махнул ногой после неудачной передачи и получил за это желтую карточку. Впрочем, это не помешало Джуду записать дебютный матч к себе в актив – он удвоил преимущество и стал самым молодым автором гола Боруссии с 1952 года.

До перерыва отличился Торган Азар, классно пробив со штрафного. В начале второй половины Рейна еще увеличил преимущество, курьезно повторив Азара – мяч после удара американца попал в голову Витселя и залетел в ворота. А точку в матче поставил Ройс, который феерично вернулся на поле – Марко хватило трех секунд, чтобы забить после камбэк.

Кубок Германии: РБ Лейпциг выбил "своих людей", разгром от потенциального соперника Десны, феерия Боруссии М