Кубок Германии: Байер и Падерборн уничтожили своих соперников, вылет Санкт-Паули в неудачном матче Тащи
Состоялись очередные поединки 1/32 финала Кубка Германии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Среди матчей команд из Бундеслиги отметим сокрушительную победу Байера над Айнтрахтом Нордерштедт – леверкузенцы отгрузили в ворота соперника 7 мячей. Падерборн взял пример с "фармацевтов" и разбил Виденбрюк 0:5. Еще одним погром был зафиксирован в матче Рилазинген-Арлен – Гольштейн – гости победили с неприличным счетом 7:1.
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Не обошлось в Кубке Германии и без украинского следа. Борис Тащи не смог помочь Санкт-Паули победить Эльферсберг – "пираты" уступили со счетом 4:2. Украинец не может похвастаться удачным выступлением – в его пассиве лишь желтая карточка, а сам Тащи сыграл 75 минут. Портал Sofascore оценил выступление нападающего на весьма посредственные 6,6 баллов – отметим, что это далеко не худший показатель среди игроков Санкт-Паули.
Близким к сенсации был Хемницер – клуб с региональной лиги едва не выбил участника элитного дивизиона Хоффенхайм. Основное время команды завершили со счетом 1:1, а в дополнительное сильнейшего выявить не удалось – 2:2. Удалось это лишь в серии пенальти – Хоффенхайм оказался более точным.
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Кубок Германии 2020/21, 1/32 финала
Айнтахт Н – Байер – 0:7
Голы: Л. Бендер, 4, Амири, 10, 31, Аларио, 12, Вирц, 21, Арангис, 30, Шик, 77
Виденбрюк – Падерборн – 0:5
Голы: Михель, 24, Србены, 32, 45+1, 58, Фюрих, 83
Ганза – Штутгарт – 0:1
Гол: Вамангитука, 42
Эльферсберг – Санкт-Паули – 4:2
Голы: Шнельбахер, 16, 67, Драгон, 26, Фельгауер, 48 – Кноль, 7, Бенаттелли, 78
Кайзерслаутерн – Регенсбург – 1:1 (серия пенальти – 3:4)
Голы: Краус, 64 – Вренези, 4
Удаление: Валинг, 92
Рилазинген-Арлен – Хольштайн – 1:7
Голы: Нидерман, 3 – Валь, 15, Серра, 19, Ли Че Сон, 22, 24, Бартельс, 29, Порат, 63, Реезе, 86
Хемницер – Хоффенхайм – 2:2 (серия пенальти – 2:3)
Голы: Фрайбергер, 59, Бикель, 100 – Крамарич, 48, 111, (пен.)
Штайнбах – Зандгаузен – 1:2
Голы: Маркет, 40 – Бяда, 23, 45
Веен – Хайденхайм – 1:0
Гол: Тиц, 61
Магдебург – Дармштадт – 2:2
Голы: Мюллер, 14, Бек, 26 – Мелем, 53, Кемпе, 66
Мангейм – Фрайбург – 1:2
Голы: Мартинович, 56 – Чанг-Хун, 19, Шмид, 79