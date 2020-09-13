Среди матчей команд из Бундеслиги отметим сокрушительную победу Байера над Айнтрахтом Нордерштедт – леверкузенцы отгрузили в ворота соперника 7 мячей. Падерборн взял пример с "фармацевтов" и разбил Виденбрюк 0:5. Еще одним погром был зафиксирован в матче Рилазинген-Арлен – Гольштейн – гости победили с неприличным счетом 7:1.

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Не обошлось в Кубке Германии и без украинского следа. Борис Тащи не смог помочь Санкт-Паули победить Эльферсберг – "пираты" уступили со счетом 4:2. Украинец не может похвастаться удачным выступлением – в его пассиве лишь желтая карточка, а сам Тащи сыграл 75 минут. Портал Sofascore оценил выступление нападающего на весьма посредственные 6,6 баллов – отметим, что это далеко не худший показатель среди игроков Санкт-Паули.

Близким к сенсации был Хемницер – клуб с региональной лиги едва не выбил участника элитного дивизиона Хоффенхайм. Основное время команды завершили со счетом 1:1, а в дополнительное сильнейшего выявить не удалось – 2:2. Удалось это лишь в серии пенальти – Хоффенхайм оказался более точным.

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Кубок Германии 2020/21, 1/32 финала

Айнтахт Н – Байер – 0:7

Голы: Л. Бендер, 4, Амири, 10, 31, Аларио, 12, Вирц, 21, Арангис, 30, Шик, 77

Виденбрюк – Падерборн – 0:5

Голы: Михель, 24, Србены, 32, 45+1, 58, Фюрих, 83

Ганза – Штутгарт – 0:1

Гол: Вамангитука, 42

Эльферсберг – Санкт-Паули – 4:2

Голы: Шнельбахер, 16, 67, Драгон, 26, Фельгауер, 48 – Кноль, 7, Бенаттелли, 78

Кайзерслаутерн – Регенсбург – 1:1 (серия пенальти – 3:4)

Голы: Краус, 64 – Вренези, 4

Удаление: Валинг, 92

Рилазинген-Арлен – Хольштайн – 1:7

Голы: Нидерман, 3 – Валь, 15, Серра, 19, Ли Че Сон, 22, 24, Бартельс, 29, Порат, 63, Реезе, 86

Хемницер – Хоффенхайм – 2:2 (серия пенальти – 2:3)

Голы: Фрайбергер, 59, Бикель, 100 – Крамарич, 48, 111, (пен.)

Штайнбах – Зандгаузен – 1:2

Голы: Маркет, 40 – Бяда, 23, 45

Веен – Хайденхайм – 1:0

Гол: Тиц, 61

Магдебург – Дармштадт – 2:2

Голы: Мюллер, 14, Бек, 26 – Мелем, 53, Кемпе, 66

Мангейм – Фрайбург – 1:2

Голы: Мартинович, 56 – Чанг-Хун, 19, Шмид, 79