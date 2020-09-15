Відбулись заключні матчі 1/32 Кубка Німеччини, в яких не обійшлось без сенсаційних результатів. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Кубок Німеччини 2020/21, 1/32 фіналу

Ессен – Армінія – 1:0

Гол: Енгельманн, 33

Дрезден – Гамбург – 4:1

Голи: Штарк, 3, Бекер, 16, Дефернер, 53, Май, 90+4, (пен.) – Онана, 89, (пен.)

Вюрцбургер Кікерс – Ганновер – 2:3

Голи: Файк, 90, Геррманн, 90+5, (пен.) – Вайдант, 23, Кайзер, 59, Губерс, 78

Дуйсбург – Борусія Д – 0:5

Голи: Санчо, 14, (пен.), Беллінгем, 30, Азар, 39, Рейна, 50, Ройс, 58

Вилучення: Фолькмер, 38 (Дуйсбург)

Ессен мінімально обіграв новачка Бундесліги Армінію, а єдиний гол забив Енгельманн у першому таймі. А от справжня сенсація сталась у матчі Гамбурга – "динозаври" розгромно поступились Дрездену і спромоглись на гол престижу наприкінці зустрічі. Ледь не став автором сенсації Ганновер, який ледь не вилетів від Вюрцбургера.

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Головним поєдинком цієї стадії став матч дортмундської Борусії. "Бджоли" забили вже на 14 хвилині – Санчо реалізував пенальті. Трохи згодом Беллінгем потрапив у курйозну ситуацію – англієць розлючено махнув ногою після невдалої передачі та отримав за це жовту картку. Втім, це не завадило Джуду записати дебютний матч до себе в актив – він подвоїв перевагу та став наймолодшим автором гола Борусії з 1952 року.

До перерви відзначився Торган Азар, класно пробивши зі штрафного. На початку другої половини Рейна ще збільшив перевагу, курйозно повторивши Азара – м'яч після удару американця влучив у голову Вітселя і залетів у ворота. А крапку в матчі поставив Ройс, який феєрично повернувся на поле – Марко вистачило трьох секунд, аби забити після камбеку.

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