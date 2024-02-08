Кубок Франции, 1/8 финала

Лион – Лилль – 2:1

Голы: Орбан, 40, Шерки, 47 – Рибейро, 53

Монпелье – Ницца – 1:4

Голы: Саньян, 75 – Ндайишимийе, 29, Луше, 37, Шо, 39, Клод-Морис, 62 (с пенальти)

Ле-Пюи – Лаваль – 2:1

Голы: Мейер, 25, 90+5 (с пенальти) – Чокунте, 85

Страсбур – Гавр – 3:1

Голы: Баква, 21, Эмега, 36, Сенайя, 90 – Айю, 30

Удалён: Кузяев, 80

Сен-Прист – Валансьен – 1:2

Голы: Бенмида, 40 (с пенальти) – Юнг, 31, Дукуре, 80

ПСЖ – Брест – 3:1

Голы: Мбаппе, 34, Данило, 37, Рамуш, 90+2 – Мунье, 65

Удалён: Брасье, 69

Обычно на пути к финалу Кубка Франции ПСЖ легко расправляется с более слабыми соперниками, но матч с Брестом – не тот случай. В первом тайме при счёте 0:0 форвард гостей Сатриано потревожил штангу ворот Доннаруммы и упустил шикарную возможности вывести свою команду вперёд. Сразу после этого парижане ответили двумя голами, героем обоих забитых мячей стал Дембеле. Сначала он запрессинговал соперника и заставил того потерять мяч на своей половине поля, после чего Мбаппе забил с передачи Заира-Эмери. А спустя несколько минут сам Усман стал автором голевой передачи – на Данило Перейру, который забил со второго этажа на ближней штанге.

Лион - Марсель: Amazon Prime отредактировал интершум матча – это уже не первый подобный случай

Буквально полторы недели назад ПСЖ тоже обыграл Брест в первом тайме со счётом 2:0, но в конце концов команде Эрика Руа удалось отыграться. Забили "пираты" и в этой кубковой встрече – Стив Муни выиграл верховое единоборство у Хакими – и замкнул головой навес Перейры. Однако как только Брест вернул интригу в противостояние, центральный защитник команды Брасье грубо сфолил против Мбаппе в центре поля – и заработал второе предупреждение. После этого эпизода команде Луиса Энрике не составило большого труда довести игру до победы. Более того, парижане забили третий мяч – отличился Рамуш.