Кубок Франції, 1/8 фіналу

Ліон – Лілль – 2:1

Голи: Орбан, 40, Шеркі, 47 – Рібейро, 53

Монпельє – Ніцца – 1:4

Голи: Саньян, 75 – Ндайішімійе, 29, Луше, 37, Шо, 39, Клод-Моріс, 62 (з пенальті)

Ле-Пюї – Лаваль – 2:1

Голи: Мейєр, 25, 90+5 (з пенальті) – Чокунте, 85

Страсбур – Гавр – 3:1

Голи: Баква, 21, Емега, 36, Сенайя, 90 – Айю, 30

Вилучений: Кузяєв, 80

Сен-Пріст – Валансьєн – 1:2

Голи: Бенміда, 40 (з пенальті) – Юнг, 31, Дукуре, 80

ПСЖ – Брест – 3:1

Голи: Мбаппе, 34, Даніло, 37, Рамуш, 90+2 – Муньє, 65

Вилучений: Брасьє, 69

Зазвичай на шляху до фіналу Кубка Франції ПСЖ легко розправляється зі слабшими суперниками, але матч із Брестом – не той випадок. У першому таймі за рахунку 0:0 форвард гостей Сатріано потурбував штангу воріт Доннарумми і змарнував шикарну можливість вивести свою команду вперед. Відразу після цього парижани відповіли двома голами, героєм обох забитих м'ячів став Дембеле. Спочатку він запресингував суперника і змусив того втратити м'яч на своїй половині поля, після чого Мбаппе забив із передачі Заїра-Емері. А за кілька хвилин сам Усман став автором гольової передачі – на Даніло Перейру, який забив з другого поверху на ближній штанзі.

Ліон – Марсель: Amazon Prime відредагував інтершум матчу – це вже не перший подібний випадок

Буквально півтора тижні тому ПСЖ теж обіграв Брест у першому таймі з рахунком 2:0, але врешті-решт команді Еріка Руа вдалося відігратися. Забили "пірати" і в цій кубковій зустрічі – Стів Муні виграв верхове єдиноборство у Хакімі – і замкнув головою навіс Перейри. Однак щойно Брест повернув інтригу в протистояння, центральний захисник команди Брасьє грубо сфолив проти Мбаппе в центрі поля – і заробив друге попередження. Після цього епізоду команді Луїса Енріке не склало великих труднощів довести гру до перемоги. Ба більше, парижани забили третій м'яч – відзначився Рамуш.