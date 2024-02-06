Официальный транслятор Лиги 1 Amazon Prime Video был вынужден почистить интершум центрального матча 20-го тура чемпионата Франции между Лионом и Марселем (1:0).

Amazon Prime временно удалил видеозапись матча Лион – Марсель со своей платформы, чтобы отредактировать звук и стереть звуки гомофобных выкриков, которыми отметились болельщики хозяев. Об этом информирует L'Equipe.

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"В связи с событиями, пропагандирующими ненависть, насилие или дискриминацию в отношении человека или группы человек во время матча, повтор этого матча недоступен", – говорится в официальном заявлении платформы.

Сообщается, что к такому методу Amazon Prime прибегает не в первый раз. Согласно источнику, с момента внедрения данной инновации подобное произошло уже с десятком матчей Лиги 1 и Лиги 2.

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