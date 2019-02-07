Кубок Франции: ПСЖ лишь в овертайме разгромил Вильфранш, Лилль неожиданно уступил Ренну

Состоялись очередные матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Франции.

Кубок Франции, 1/8 финала

Вильфранш – ПСЖ – 0:3

Голы: Дракслер, 102, Диаби, 113, Кавани, 119

Ренн – Лилль – 2:1

Голы: Сибачо, 74, 90+1 – Пепе, 65

Удаление: Сумаоро, 19 (Л)

Мбаппе: ПСЖ нужно учиться играть без Неймара

Несмотря на пропасть в классе между Вильфраншом и ПСЖ, скромные хозяева удерживали свои ворота сухими в течение основного времени игры. Лишь в овертайме игроки ПСЖ доказали свой статус фаворита, забив три мяча.

Лилль остался в меньшинстве уже в первом тайме выездного поединка против Ренна. Гостей это не сломило, наоборот, они смогли открыть счет, но для прохода в четвертьфинал этого оказалось недостаточно. До конца встречи игроки Ренна дважды отличились в воротах гостей и оставили противника вне турнира.