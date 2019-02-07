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Кубок Франції: ПСЖ лише в овертаймі розгромив Вільфранш, Лілль несподівано поступився Ренну

00:31 58 Читать на русском
Кубок Франції: ПСЖ лише в овертаймі розгромив Вільфранш, Лілль несподівано поступився Ренну
Вільфранш – ПСЖ / Фото ФК ПСЖ

Відбулися чергові матчі 1/8 фіналу розіграшу Кубка Франції.

Кубок Франції, 1/8 фіналу

Вільфранш – ПСЖ – 0:3

Голи: Дракслер, 102, Діабі, 113, Кавані, 119

Ренн – Лілль – 2:1

Голи: Сібачо, 74, 90+1 – Пепе, 65

Вилучення: Сумаоро, 19 (Л)

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Незважаючи на прірву в класі між Вільфраншем та ПСЖ, скромні господарі втримували свої ворота сухими протягом основного часу гри. Лише в овертаймі гравці ПСЖ довели свій статус фаворита, забивши три м'ячі.

Лілль залишився в меншості вже у першому таймі виїзного поєдинку проти Ренна. Гостей це не зламало, навпаки, вони змогли відкрити рахунок, але для проходу в чвертьфінал цього виявилось недостатньо. До кінця зустрічі гравці Ренна двічі відзначились у воротах гостей та залишили противника поза турніром.

Теги
Лілль Лілль Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Ренн Ренн Франція Кубок Франції Кубок Франції 2018/19
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