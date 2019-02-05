Мбаппе: ПСЖ нужно учиться играть без Неймара

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о том, что парижанам трудно играть без Неймара.

"У нас была цель – пройти чемпионат без поражений. Невозможно, но будем делать все, чтобы больше не проигрывать. Играть без Неймара сложно, но нужно учиться делать это.

Лига 1: Лион нанес ПСЖ первое поражение в чемпионате, Ним и Монпелье сыграли вничью

Год назад он на этом же отрезке сезона был травмирован, и если мы снова терпим неудачу в Лиге чемпионов, то покажем, что ничему не учимся", – цитирует Мбаппе AS.

Неймар вылетел на длительный срок и не поможет ПСЖ в обоих матчах с Манчестер Юнайтед

Напомним, в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов ПСЖ вылетел от Реала в 1/8 финала, в одном из матчей Неймар не смог принять участие из-за повреждения.